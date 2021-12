OSVALDO CRUZ: Elevação da igreja matriz à Santuário de São José gera expectativa de turismo religioso

A igreja matriz de São José foi transformada em Santuário São José, sendo o fato bastante comemorado pela comunidade católica local e da região.

De acordo com o padre Rogério Mendes, houve a propositura inicial em nível de paróquia e os fieis apoiaram a ideia, que prosseguiu depois até a sede da Diocese em Marília.

A missa de elevação da igreja à Santuário ocorreu no último dia 7 de dezembro, contando com a presença do bispo Diocesano, padres de toda a região e da comunidade católica, numa cerimônia marcada por muita emoção e devoção.

“É momento de fé. É bom para a paróquia, para o povo de Deus e também para a região, pois o peregrino é também um turista e isso dinamiza a economia local”, afirmou o padre Rogério Mendes.

E a cidade de Osvaldo Cruz tem a expectativa que agora o Santuário São José passe a receber um grande número de fiéis das cidades da região do Oeste Paulista e até de estados vizinhos.