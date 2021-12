Parapuã terá novo recinto para realização de eventos

Parapuã ganhará, no próximo ano, um novo espaço para realização das tradicionais festividades da cidade, como o rodeio. A Prefeitura constrói um novo recinto na via de acesso, atrás do posto de combustíveis Souza.

Conforme a Administração Municipal, a necessidade do novo local se dá devido as restrições da antiga área. Além de menor, o espaço não possuía toda estrutura adequada para realização de grandes festas. Em breve o Município passará a contar com um recinto com infraestrutura completa, garantindo mais comodidade e momentos de diversão para todos os parapuenses.

Todo o investimento é realizado com recursos próprios. “Assim que forem liberados grandes eventos públicos, o local será utilizado para receber uma grande festa em nosso Município”, informa a Prefeitura.