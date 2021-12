FLÓRIDA: Asilo e Santa Casa são beneficiados com mais de R$ 428 mil através de leilão beneficente

O Asilo São Vicente de Paulo e a Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista foram beneficiados com mais de R$ 428 mil provenientes do leilão de gado beneficente realizado no último dia 19 de dezembro.

Segundo divulgado através de balancete pela comissão organizadora do evento, a renda liquida foi de R$ 428.650,00.

Deste total, serão destinados R$ 214.325,00 para a Santa Casa e o mesmo montante para o asilo.



O valor será empreendido no atendimento da população que diariamente busca os serviços prestados pela unidade de saúde e também na atenção aos idosos do Asilo São Vicente de Paulo que vinha enfrentando dificuldades de se manter devido à pandemia da Covid-19 que impossibilitou a realização do leilão que era feito anualmente para este fim.

A organização do evento destacou o apoio recebido da população, doações de gado e outras prendas para o leilão, bem como o empenho de colaboradores de diversos segmentos.



CONFIRA ABAIXO O BALANCETE COMPLETO