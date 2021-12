ARTIGO: Família e fim de ano

A família é um grupo de todos os parentes de uma pessoa que vivem juntos principalmente dos que moram com ela e compartilham experiências. É um conjunto de pessoas que estão presentes em todos os momentos desde a infância até a fase adulta. A presença da família é fundamental principalmente no início da vida. A base familiar é fundamental e é nela que aprendemos valores morais éticos e o equilíbrio emocional.

Com a pandemia veio o isolamento social e muitas das nossas atitudes se modificaram. Desenvolvemos habilidades que não sabíamos ter, passamos a dar mais importância para a família e seus valores. Muitos pais não conheciam os costumes dos seus filhos ou dos cônjuges. Podemos dizer que houve o resgate do convívio familiar, com um maior contato e interesse entre os membros. Com a pandemia as pessoas se encontraram por mais tempo no ambiente familiar.

O ano de 2021 está terminando período de encontros e confraternizações. Com a chegada do ano novo nossos pensamentos se voltam para o passado e com ele vem as lembranças. Lembranças das emoções vividas como o medo de morrer e medo de matar, saudades de estar junto as pessoas queridas, alegrias, solidão, gratidão, frustrações, realizações, ansiedade e tantas outras. Pensamentos que marcarão épocas como perdas de pessoas queridas e momentos que passaram despercebidos por causa da nossa rotina. Tudo isso vem regado de festas que celebram um novo ciclo!

Vamos desfrutar desse fim de ano com energias positivas, com pensamentos otimistas em busca da continuidade da vida durante o ano 2022.

Cidinha Pascoaloto-Psicóloga-CRP 06/158174. Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) com foco no Luto, Depressão e Ansiedade Atendimento presencial e on-line, contato: (18) 99725-6418