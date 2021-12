DUZÃO CELULARES comemora dois anos em Flórida Paulista

A Duzão Celulares, empresa especializada em vendas de acessórios e manutenção de celulares, completou seus dois anos de atuação no comércio de Flórida Paulista.

Localizada na avenida Presidente Vargas, no Terminal Rodoviário, a empresa tem o comando do experiente José Eduardo Segura – o “Duzão” que constantemente está participando de atualizações através de cursos, palestras e outros tipos de atividades.

Recentemente investiu na aquisição de uma moderna máquina para a troca de vidros de celular, o que além de dar maior agilidade no tempo de espera do cliente pelo serviço, gera economia. Capinhas, cabos, películas e outros acessórios são encontrados com diversidade de modelos e cores na Duzão Celulares.

A Duzão Celulares conta ainda com eletrônicos e artigos para presentes. Vá até a Duzão Celulares, fale com o José Eduardo, Janaína ou Matheus. Telefones: (18)99645- 4668 ou (18)99818-1895.