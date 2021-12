Governo de SP anuncia implantação do HC de Bauru no início de 2022

O Governador em exercício Rodrigo Garcia anunciou nesta quarta-feira (29) a implantação do novo Hospital das Clínicas de Bauru no início de 2022, por meio da assinatura de autorizo e Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Universidade de São Paulo.

“Hoje é uma data muito importante para São Paulo, para a USP e para Bauru. Estamos consolidando um entendimento que era esperado pela universidade, pela comunidade e pelo Governo do Estado”, afirmou Garcia. “A perseverança e a persistência nos trouxeram a um bom termo, fazendo com que hoje assinássemos este acordo que vai beneficiar os moradores de Bauru e de toda a região”, acrescentou.

O documento formaliza as responsabilidades de cada ente para ativação e funcionamento do serviço, que será referência regional em média e alta complexidade.

“A implantação do HC de Bauru é um projeto antigo e que foi incorporado como um dos compromissos desta gestão. Com a pandemia, ativamos o hospital de campanha de Covid-19 no local. Agora, o novo HC vai ampliar a assistência em Bauru, que já é robusta, sendo o Estado o grande provedor de saúde na rede regional”, afirmou o Secretário de Estado da Saúde em exercício, Eduardo Ribeiro Adriano.

O HC terá atividades logo no primeiro semestre de 2022 e será referência para uma população superior a 1,7 milhão de habitantes dos 68 municípios que integram o DRS (Departamento Regional de Saúde) de Bauru. Este será o segundo HC da região, que já conta com o de Botucatu, da Unesp (Universidade Estadual Paulista).

A estrutura completa prevê 265 leitos na ativação plena, somando os atuais 91 a 174 novos – quase o triplo em relação ao total disponível no Centrinho – Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC). A capacidade total inclui 36 leitos de UTI, sendo 26 adultos e 10 pediátricos.

O perfil assistencial prevê atendimentos de hemodiálise, unidades de internação com leitos clínicos e de Terapia Intensiva, centro cirúrgico, além de salas de Recuperação Pós-Anestésica e de Hospital Dia. Haverá atendimentos ambulatoriais em diversas especialidades médicas e não médicas, além de sessões terapêuticas multidisciplinares, exames e cirurgias.

A assistência oferecida pelo Centrinho será integrada ao escopo completo do HC, preservando e fortalecendo seu papel de destaque nacional e internacionalmente pelo pioneirismo em tratamento e pesquisas em cirurgias bucomaxilofaciais, junto à Faculdade de Odontologia de Bauru da USP.

O hospital será referenciado, ou seja, receberá casos encaminhados pela Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) a partir de solicitações da rede pública de saúde regional.

Atuará, ainda, nas áreas de ensino, pesquisa e inovação científica e tecnológica na área da saúde, vinculado ao Curso de Medicina em Bauru da USP.

A Secretaria da Saúde fará um chamamento público para contratação de OSS (Organização Social de Saúde) que atuará junto à pasta na gestão. Os cerca de 500 profissionais que já atuam no Centrinho terão seus empregos assegurados, podendo permanecer no HC ou realocados pela USP, que será responsável pela folha de pagamento e encargos trabalhistas.

Este será o sétimo serviço estadual mantido somente pelo Governo de São Paulo em Bauru. No total, a região já possui mais de 2,1 mil leitos gerais SUS, que ultrapassarão 2,3 mil com os leitos previstos no novo HC, representando um incremento de pelo menos 10% na rede pública de saúde local.

Leitos Covid-19

O Governo de São Paulo iniciou as atividades do HC no primeiro semestre de 2020, com a ativação de um hospital de campanha para Covid-19. O serviço tem 50 leitos dedicados a pacientes com quadros graves da doença e que serão mantidos como referência regional mesmo com a queda nos indicadores da pandemia.