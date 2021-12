SALMOURÃO: Escola Hans Wirth terá Programa de Ensino Integral em 2022

A partir de 2022, mais 15 escolas estaduais da região pertencentes a Diretoria de Ensino de Adamantina, farão parte do Programa de Ensino Integral (PEI).

O anúncio da expansão do programa para 778 unidades de todo estado foi feito no mês de julho deste ano pelo governador João Doria e pelo secretário Estadual da Educação Rossieli Soares. Entre as escolas que serão beneficiadas com o Programa de Ensino Integral (PEI) está a EE Hans Wirth de Salmourão.

Com a aprovação da Escola Hans Wirth para contar com o Programa de Ensino Integral (PEI), os alunos ganharão a partir de 2022, maior tempo de estudo e atividades extra no conteúdo curricular.

Além dos benefícios de aprendizado, os alunos participantes do ensino integral também contarão com alimentação balanceada de café da manhã, almoço e lanche e no turno da tarde o café e jantar. A carga horária do ensino em tempo integral é das 7h às 14h para o ensino fundamental e das 14h15 às 21h15 para o ensino médio.