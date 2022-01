Mulher morre após carro cair de viaduto na SP-294

Uma mulher de 44 anos, morreu em grave acidente na tarde deste sábado (01) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros SP-294, em Osvaldo Cruz.

Segundo informações levantadas no local a vítima seguia pela vicinal que liga Osvaldo Cruz a Salmourão quando no entroncamento com a SP 294 o veículo Honda Civic com placas de Osvaldo Cruz, conduzido pela vítima saiu na via caindo na SP 294, não resistindo aos ferimentos, vindo a falecer no local.

A reportagem do Jornal Cidade Aberta divulgou que através de fontes, obteve a seguinte informação: “a Policia Militar de Osvaldo Cruz, através da Base Comunitária havia recebido ligações falando que uma mulher estaria querendo se matar e que estaria em um veículo cinza, policiais saíram atrás deste veículo, mas sem êxito”.

Policia Civil, passa a investigar a causas do acidente.

Corpo de Bombeiro, Eixo SP, Policiamento de área, Policiamento Rodoviário, e Policia Cientifica, Trabalharam na Ocorrência.