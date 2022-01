Morre o ex-vereador e ex-prefeito de Lucélia, Antônio Pernomian

Morreu neste domingo (2), aos 85 anos, o ex-prefeito de Lucélia, Antônio Pernomian. A notícia de sua morte foi publicada nas redes sociais, e já repercute.

Segundo a Funerária Lucélia, o velório do corpo será nesta segunda-feira (3), a partir das 8h, no Memorial Lopes & Lopes, de onde sairá o cortejo, às 12h, para sepultamento e despedidas no Cemitério Municipal.

Toninho Pernomian era casado com Ivone Mazini Pernomian. Ela também atuou na vida política na cidade, com mandatos de vice-prefeita de Carlos Ananias no período de 01/01/2001 a 31/12/2004, e de vereadora entre 01/01/2013 a 31/12/2016, sendo presidente da Câmara Municipal no biênio 2013/2014.

Em uma postagem nas redes sociais, a companheira de 59 de convivênica (um de namoro e 58 de casados) fez uma homenagem a ele:

Vida política de Antônio Pernomian

Antônio Pernomian teve seu primeiro mandato na vida política quando assumiu uma das cadeiras como vereador na Câmara Municipal de Lucélia, com mandato exercido de 01/01/1964 a 31/01/1969.

Depois dessa passagem pelo legislativo, exerceu por três mandatos o cargo de prefeito de Lucélia, nos períodos de 01/02/1969 a 30/01/1973, 01/02/1983 a 31/12/1988 e 01/01/1993 a 31/12/1996. Até então foi o único na história da cidade a comandar por três vezes a Prefeitura Municipal.

Na atividade privada, trabalhou com beneficiamento, compra e venda de café em Lucélia e região.