Região fecha o ano com 88,5 mil casos de Covid e 2,5 mil mortes no acumulado

No acumulado deste ano, a 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo registrou 88.578 casos do novo coronavírus e 2.553 mortes em decorrência da doença. A quantidade de casos confirmados em 2021, inclusive, é superior ao montante registrado durante o ano 2020, quando o oeste paulista registrou 25.272 casos de Covid-19.

No dia 30 de dezembro de 2020, a região atingiu a marca de 25.272 casos confirmados, e, destes, 562 foram a óbito e 23.387 se recuperaram.

Ontem, quinta-feira, 30 de dezembro de 2021, os municípios informaram mais 127 casos de Covid-19 e duas mortes em decorrência da doença, sendo estas registradas em Indiana e Presidente Prudente. Desta forma, a região chegou a 113.850 casos, 3.115 mortes e 110.320 pessoas que venceram o vírus.

Avanço dos casos

No dia 4 de abril de 2020, o Estado de São Paulo divulgava a primeira morte confirmada por Covid-19 na região de Presidente Prudente. Tratava-se de um homem de 64 anos que faleceu em Dracena. A doença já havia sido confirmada anteriormente pelo município, por meio de um laboratório particular, mas a confirmação por parte do Estado, oficialmente, ocorreu apenas no dia 4. A vítima tinha um histórico de viagem recente para outro Estado, e foi o primeiro paciente da cidade com confirmação do novo coronavírus, após o exame para detecção do vírus Sars-CoV-2.

De lá para cá, os números só cresceram, principalmente neste início de 2021, com a chegada da variante Gama, confirmada em Dracena no início do mês de março. No dia 26 daquele mesmo mês, a região de Presidente Prudente chegou a registrar 44 mortes em 24h por complicações da Covid-19.

Mas, mesmo com o avanço da pandemia e os inúmeros casos que foram a óbito na região, Sagres, uma pequena cidade de 2.430 habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), registrou a primeira morte causada pelo novo coronavírus após mais de um ano de pandemia. Até então, era o único município da região a não possuir óbitos em virtude da doença.

De acordo com nota divulgada pela administração municipal à época, a vítima se tratava de um homem de 52 anos, sem doenças preexistentes, que foi diagnosticado com a doença no dia 28 de maio e internado na clínica médica da Santa Casa de Osvaldo Cruz no dia 4 de junho. Após seu quadro de saúde regredir, o paciente foi encaminhado à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do mesmo hospital no dia 7 de julho, evoluindo a óbito no dia 16 do mesmo mês.

No dia 30 de setembro, após um ano e cinco meses da primeira confirmação de morte por Covid-19 no oeste paulista, a região chegou a 3 mil mortes em decorrência da doença. A confirmação da vítima de número 3 mil veio de Adamantina. Tratava-se de um homem, 81 anos, com histórico de comorbidade. O óbito, ocorrido em 17 de setembro, estava em investigação e foi confirmado como Covid-19, revelou o Executivo.

No dia 18 de outubro deste ano, a Prefeitura de Panorama comunicou uma morte em decorrência da Covid-19, que trouxe um alerta para toda população: a morte de crianças pelo vírus. O óbito, ocorrido no dia 30 de setembro no HR (Hospital Regional) Doutor Domingos Leonardo Cerávolo de Presidente Prudente, diz respeito a uma criança de 6 meses. O caso estava em investigação.

Esperança na vacina

Mesmo em meio ao caos da segunda onda da doença, a esperança de dias melhores também chegou à região. A cidade de Osvaldo Cruz foi a primeira a dar início à vacinação contra a Covid-19 no oeste paulista. Isso porque, depois de receber as doses encaminhadas pelo DRS (Departamento Regional de Saúde) de Marília, a Prefeitura deu início às 9h, do dia 20 de janeiro deste ano, à campanha de imunização. Naquele mesmo dia, a auxiliar de enfermagem da rede municipal de saúde, Odete Rosa de Souza, 61 anos, foi a primeira pessoa a receber a vacina contra a Covid-19 em Presidente Prudente.

Meses depois, os dados do Vacinômetro, ferramenta digital desenvolvida pelo governo paulista em parceria com a Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo), mostraram que todos os municípios já haviam vacinado acima de 45% da sua população geral até julho.

Já setembro veio mais cheio de esperança. No dia 4 daquele mês, a 10ª RA ultrapassou a marca de 1 milhão de doses aplicadas contra a Covid-19. Tal avanço da imunização, somado à maestria de centenas de profissionais da linha de frente da Covid-19, fez com que a região não registrasse morte em decorrência do novo coronavírus nas últimas 24h do dia 16 de setembro. E, por incrível que pareça, esse cenário se repetiu no dia 23 do mesmo mês e em outros dias dos meses seguintes.

CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE