Três pessoas são presas por tráfico

Três homens foram presos pela Força Tática da Polícia Militar na noite deste domingo (2) em Osvaldo Cruz.

Segundo informou o Setor de Comunicação do 25º Batalhão, durante patrulhamento pela Avenida Estados Unidos, policiais avistaram um veículo Renault, onde o condutor ao ver a viatura, empreendeu fuga, iniciando uma perseguição que terminou com os indivíduos colidindo com o veículo em um portão de uma residência, no cruzamento da Rua Hungria com a Rua Argentina.

No veículo estava somente o motorista, momento que populares avisaram os policias que em uma residência próxima havia um homem escondido, sendo este preso e com ele havia uma certa quantia de drogas, maconha.

Populares novamente informaram aos policiais que um terceiro indivíduo estaria escondido em outra residência, este também foi preso.

Diante do exposto, os três receberam voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e direção perigosa.

Devido ao impacto, ambos sofreram escoriações e foram encaminhados a Santa Casa de Osvaldo Cruz, onde receberam cuidados médicos e posteriormente foram conduzidos ao Plantão da Polícia Civil, em Adamantina, ficando à Disposição da Justiça.