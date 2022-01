COVID 19: Sem repasse federal, leitos de UTI são desativados em Adamantina e Osvaldo Cruz

Os leitos Covid-19 nas Santas Casas de Adamantina e Osvaldo Cruz foram desativados desde 1° de janeiro. A medida, conforme as prefeituras, é devido a falta de repasse do governo federal.

A desativação da ala para tratamento da doença em Osvaldo Cruz já havia sido anunciada na última semana de dezembro. No hospital da cidade havia 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A diretora administrativa da Santa Casa, Regina Pontelli, informou a situação no último dia 29. “Nós vamos finalizar os trabalhos da UTI covid no próximo dia 31 de dezembro, porque, na verdade, a unidade foi montada para um período emergencial e, nesse período, graças a vacinação e a conscientização das pessoas, nós estamos tendo uma diminuição dos casos positivos de covid e, com relação as internações, estamos há vários dias sem nenhum paciente internado, então não se justifica a continuação. Isso não foi uma decisão da administração do hospital, nem da Secretaria de Saúde do município e, sim, do Governo Federal, que não mandará mais dinheiro para manter as UTIs covid”, disse ela, a Rádio Metrópole FM.

ADAMANTINA

A Secretaria de Saúde de Adamantina informou, nesta segunda-feira (3), que os 10 leitos de UTI destinados ao tratamento de covid-19 na Santa Casa local também foram desmobilizados devido à suspensão de repasse de recursos do Governo Federal para essa finalidade.

Com isso, o hospital de referência para internação de leitos de enfermaria e UTI passa a ser o Hospital das Clínicas de Marília. Um paciente de Adamantina está internado naquela cidade.