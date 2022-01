JUNQUEIRÓPOLIS: Associação Agrícola é beneficiada com veículo da Receita Federal

A Associação Agrícola de Junqueirópolis é beneficiada com veículo da Receita Federal. O veículo semi novo foi entregue pelo diretor de Meio Ambiente Josemar de Souza(Nego), e equipe da casa da agricultura, aos funcionários da Associação Agrícola de Junqueirópolis no final do mês de dezembro.

A conquista foi uma iniciativa da Diretoria de Meio Ambiente do município que elaborou o processo em favor da entidade que recebeu a doação de um veículo S10 Chevrolet cabine dupla, ano 2015, cor branca em bom estado de conservação destinado pela Receita Federal do Brasil para ser utilizada em favor do agricultores.

Sendo que para isso foi oficializado a solicitação pela Administração Municipal para Delegacia da Receita Federal em Presidente Prudente, por documento elaborado pela coordenadora de Meio Ambiente, Bianca Fazioni em conjunto com o setor Jurídico da prefeitura com êxito em beneficiar a Associação Agrícola com o veículo para uso em serviço.