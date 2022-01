OSVALDO CRUZ: Prefeitura anuncia novo secretário de Cultura, Esportes e Turismo

A Prefeitura de Osvaldo Cruz anunciou o Professor José Clodoaldo Cavacini como o novo secretário de Cultura, Esportes e Turismo. Ele substitui Diego Alves, que por motivos particulares, deixou o cargo nesta segunda-feira (3).

“Agradeço a prefeita pelo confiança em meu trabalho, fiquei muito feliz pelo convite. Este ano foi muito atípico e difícil onde pudemos trabalhar com mais liberdade apenas após o mês de novembro. Deixo o cargo para estudar e aprimorar minha carreira, mas me ponho a disposição para sempre que a prefeitura precisar”, disse o ex-Secretário Diego.

A Prefeita Vera Morena agradeceu ao trabalho realizado pelo ex-secretário. “Quero agradecer ao Diego e toda a equipe da secretaria de esportes pelo trabalho realizado no difícil ano de 2021”, disse Vera.

Com a saída do Diego, quem assume o cargo é o Professor Zé Clodoaldo Cavacini. “Nós decidimos chamar o Professor Zé Clodoaldo por conta de toda a sua experiência de vida e dedicação ao esporte no nosso município. Nossos secretariados são todas pessoas técnicas específicas de cada área, aptos aos cargos”, disse a Prefeita.

O novo secretário agradeceu o convite. “Tive ótimos professores, mas devemos lembrar que a vida a cada dia nos ensina novas lições, agradeço o convite e a confiança em mim para desenvolver este trabalho e vou procurar fazer o melhor possível, aprendendo sempre”, completou Zé Clodoaldo.