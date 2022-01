Polícia Ambiental recupera veículo que havia sido furtado

A Polícia Militar Ambiental de Tupã localizou um veículo Gol ano 2004 que havia sido furtado (não foi informado as circunstância e local onde ocorreu o furto). A ocorrência de “veículo localizado” foi registrada pelo 2º sargento Santos, cabo Rodrigueiro e cabo Martiniano, em uma propriedade rural no Bairro Pitangueiras, município de Tupã, nesta segunda-feira, dia 3.



Segundo informações, a equipe recebeu informações via Copom que um veículo Gol, com indícios de crime, estava abandonado na estrada da Luar, no Bairro Pitangueiras, e imediatamente intensificou o policiamento ambiental rural pelas vias de acesso e em meio a um carreador em um cultivo de cana de açúcar logrou êxito em encontrar o veículo.



Os policiais ambientais realizaram pesquisa via Copom e foram informados que o veículo era produto de furto em data anterior. Diante dos fatos, foi realizado contato com o proprietário do carro, que juntamente com o veículo foi apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Tupã, onde foi registrado o caso e realizada a entrega do veículo.