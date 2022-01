SALMOURÃO: Presidente da Câmara efetua devolução de recursos para a Prefeitura

No último dia 30 de dezembro de 2021, o Presidente da Câmara Municipal, Fernando Roçato em nome de todos os vereadores da Câmara Municipal esteve na Prefeitura Municipal de Salmourão para fazer a devolução de recursos economizados pela Câmara Municipal. Na oportunidade foi recepcionado pela Prefeita Municipal Sônia Gabau que recebeu dois cheques um no valor de R$ 56.708,56 e outro no valor de R$ 1.708,45, somando-se a uma outra devolução que já havia sido feita no último dia 27 de Setembro no valor de R$ 50.000,00. Ao todo foram devolvidos no exercício de 2021 a Prefeitura Municipal o valor total de R$ 108.416,82.

Os recursos disponibilizados ao Poder Legislativo provem de repasses efetuados pelo Poder Executivo a título de duodécimo. Quando o valor total não é gasto as Câmaras devolvem o montante, ou seja, o Presidente da Câmara representando os vereadores têm total autonomia para gastar os 100% dos recursos caso julgue necessário, entretanto devemos parabenizar os representantes do legislativo através do Presidente Fernando Roçato que se desdobraram poupando gastos para efetuar esta importante devolução a Prefeitura Municipal de Salmourão.