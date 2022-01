Maior grupo do setor rodoviário do país adquire o Expresso de Prata, que atende a Nova Alta Paulista

O Grupo Comporte, comandado pela família Constantino Oliveira, adquiriu a tradicional Expresso de Prata, empresa de ônibus rodoviários e suburbanos com sede em Bauru, com quase 100 anos de atuação e atualmente, com aproximadamente, 190 veículos. O intuito do grupo, pelo menos no primeiro momento, é manter a marca Expresso de Prata.

Ainda não há definição sobre se será adotada a pintura padrão das empresas do grupo, do projeto BR Mobilidade.

Com isso, o Grupo Comporte, o maior do setor rodoviário do país, aumenta em tamanho e em área de cobertura.

A possibilidade de compra já era considerada no setor. Os valores não foram divulgados.

O negócio envolve as operações rodoviárias e suburbanas.

O grupo atua em 12 estados e mais do Distrito Federal, atendendo a mais de 700 cidades, com 7,2 mil ônibus, entre urbanos, suburbanos, fretamento e rodoviários, números de antes da mais nova aquisição.

Já a Expresso de Prata tem origem em 1927, com Angelo Franciscato, filho de imigrantes italiano, que iniciou a trajetória nos transportes atendendo passageiros entre Piracicaba e Torrinha, no interior paulista. A família Franciscato ainda estava no controle da empresa.

O pedido de anuência para formalização será enviado para a Artesp, agência que regula os ônibus rodoviários no Estado de São Paulo.

Também será enviada a comunicação ao CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que cuida de assuntos como concorrência e concentração de mercado.

A maior parte dos funcionários, em especial os operacionais, como motoristas, carregadores e trabalhadores dos guichês, será mantida.

Não haverá mudanças nas linhas.

Fonte; Diario do Transporte