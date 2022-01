Com vagas na região, Sesi-SP abre processo seletivo para contratação de professores

Com o objetivo de contratar professores para seu corpo docente, o Sesi-SP abre processo seletivo para contratação de profissionais em todo o estado. Os interessados deverão realizar a sua inscrição de maneira online, respeitando os requisitos necessários para cada cargo, até as 15h do dia 10/01/2022.

Na região, há vagas para professores de Português, Inglês, História e Filosofia/Sociologia, nas cidades de Álvares Machado, Osvaldo Cruz, Presidente Epitácio e Santo Anastácio, respectivamente.

Os links para inscrição são:

Professor de Educação Básica II ou III – Português

https://sesisenaisp.jobs.recrut.ai/15ZOYT

Cidade: Álvares Machado

Professor de Educação Básica I, II ou III – Inglês

https://sesisenaisp.jobs.recrut.ai/1SRYO9

Cidade: Osvaldo Cruz

Professor de Educação Básica II ou III – História

https://sesisenaisp.jobs.recrut.ai/JIUCR9

Cidade: Presidente Epitácio

Professor de Educação Básica II ou III – Filosofia / Sociologia

https://sesisenaisp.jobs.recrut.ai/9XCH0P

Cidade: Santo Anastácio

Caso o candidato queira acompanhar todas as vagas abertas poderá acessar o site https://sesisenaisp.jobs.recrut.ai/, onde poderá ter conhecimento de todas as oportunidades disponíveis no Sesi em todo o Estado.