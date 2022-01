Homem é preso em flagrante após esfaquear o tio para roubar carteira

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e encontrou a vítima, que sangrava devido a um corte nas costas na altura do ombro, com seu irmão prestando-lhe socorro.

Ambos relataram aos policias que o sobrinho, usuário de drogas, foi até o local e queria dinheiro. Diante da recusa, o suspeito tirou uma faca que carregava na cintura e desferiu um golpe nas costas do tio. Em seguida, o homem pegou a carteira da vítima.

Mediante a isso, o irmão da vítima pegou um toco de madeira para defendê-la do sobrinho, que fugiu do local após jogar a carteira no chão ao perceber que nela não havia dinheiro.