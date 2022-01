PARAPUÃ: Estádio Municipal recebe novos investimentos de R$ 1,3 milhão para reabertura

Agora, a Prefeitura aplica R$ 1,3 milhão para finalização da obra, etapa que contemplará a substituição da arquibancada com muro de contenção e instalação de corrimões; reforma da cabine de transmissão; construção de bar; muro de fechamento e melhorias no hall de entrada; compactação de toda área de piso interno e da pista de caminhada; construção de piso na área de circulação; substituição de portas e portões; reforma da pista de caminhada com pedra brita, pó de pedra e saibro; plantio de Grama e sistema de drenagem no gramado; acessibilidade; e proteção ao combate a incêndio.

“Trabalhamos para o quanto antes devolvermos este espaço histórico para população”, pontua o prefeito Gilmar Mantin Martins. “Todo o estádio já estará de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros, podendo receber os tradicionais jogos de futebol que marcaram época”, finaliza.