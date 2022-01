Prefeita e Vice eleitas em Salmourão são diplomadas nesta quarta-feira

Depois de um período como Prefeita Interina do município de Salmourão, Sonia Gabau disputou a eleição complementar no mês de dezembro de 2021, e se torna prefeita eleita ao lado de sua vice, Marcia Pravato.

Seguindo os trâmites normais da Justiça Eleitoral, a dupla eleita foi diplomada pelo Cartório Eleitoral da Comarca de Lucélia nesta quarta-feira (05) e na oportunidade, a prefeita falou com a imprensa. “Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade e me sinto feliz e honrada, pois venho de quatro mandatos como vereadora, três vezes Presidente da Câmara, Prefeita Interina e hoje Prefeita Municipal de Salmourão. Quero dizer para a população de Salmourão que estou preparada para fazer o melhor, num trabalho para entrar para a história da cidade.”, disse.

Sonia Gabau falou também a vontade de trabalhar juntamente com a vice prefeita Marcia e com a Câmara de Vereadores. “Mais uma vez digo que o trabalho tem que ser em conjunto, pois ninguém faz nada sozinho. Que a nossa população possa esperar somente trabalho e progresso para o município, com destaque para o social, recebendo as pessoas sempre com respeito e carinho, buscando sempre uma melhor qualidade de vida para todos.”, finalizou.