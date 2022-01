Sitiante recebe multa de mais de R$ 136 mil por pastoreio de gado em área de reserva

No sítio, os policiais constataram que o proprietário deixava seus animais bovinos (vacas leiteiras e bezerros) pastorearem na área cuja regeneração foi indicada pela autoridade ambiental competente.



Diante da situação, foi lavrado um auto de infração ambiental no valor de R$ 136.276,50, por dificultar a regeneração natural de demais formas de vegetação em uma área correspondente a 27, 2553 hectares.

A polícia ressaltou que no momento da fiscalização foram encontrados alguns bovinos apascentando dentro da área de reserva, sendo encontrado ainda um colchete aberto no fundo do lote que dava acesso a área autuada.