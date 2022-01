Bandido leva R$ 33 mil de comerciante

Um comerciante de 78 anos, foi vítima de furto na tarde desta quinta-feira (06), no município de Sagres.

O comerciante colocou em uma bolsa a quantia de R$ 33 mil e escondeu de baixo do banco de seu veículo, minutos depois percebeu que a chave do seu veículo havia sumido, assim, indo até o carro percebeu que uma das portas estava aberta e a bolsa já não estava mais no interior do carro.

Por volta das 19 horas, a Polícia novamente foi acionada para atender uma ocorrência de invasão de residência e no local, outro homem, de 39 anos, informou aos policiais que ao chegar em sua residência, se deparou com tudo revirado e que era considerado suspeito por ter praticado um furto ocorrido no período da tarde a um comerciante.