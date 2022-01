Casal suspeita de ligação sobre cartão bancário, aciona a PM e golpistas são presos em flagrante

A Polícia Militar foi acionada e, já no local, foi informada pelo solicitante que a esposa estaria no telefone com uma moça não identificada. Se passando por funcionária de um banco, a tal moça dizia que o cartão de crédito havia sido clonado e que mandaria um representante até sua residência para fazer a retirada do cartão e fazer o cancelamento.

Com a situação, a equipe policial ficou no aguardo e aproximadamente em 15 minutos chegou um veículo por aplicativo, de cor branca, e desembarcou deste veículo um homem. Dentro do carro permaneceu uma moça, que se identificou como namorada do suspeito.



No momento em que o suspeito estava prestes a recolher o cartão bancário, os militares o abordaram e constataram o golpe.

A outra passageira também foi abordada, bem como o condutor do veículo por aplicativo. Ambos foram revistados e nada de ilícito foi encontrado nas vestes.

Porém, ao revistar os pertences dos passageiros, os policiais localizaram oito máquinas de cartão bancário, que eram, segundo o abordado, utilizadas para fazer saques e compras com cartões de suas vítimas.

Foram encontrados também dois carregadores de mesa para as maquininhas, já com as bobinas, além de um celular e R$ 94 em notas diversas.



Durante os questionamentos aos estelionatários, a PM também constatou que em 5 de janeiro o casal fez uma vítima em Dracena. Com os apoios do motorista por aplicativo e de outras equipes policiais a vítima foi localizada e reconheceu o autor.

Segundo a polícia, o golpista já havia feito vários saques e compras de sua conta com os cartões, totalizando R$ 3.660,00.

O motorista por aplicativo informou aos policiais que durante esta quinta-feira levou o casal até Ouro Verde, Tupi Paulista e Flórida Paulista, depois retornou para Dracena.