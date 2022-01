OSVALDO CRUZ: SEST/SENAT está com inscrições abertas para três cursos

O SEST/SENAT de Osvaldo Cruz começa o novo ano com três importantes cursos de qualificação profissional, em três áreas distintas, voltados para o público do transporte e seus dependentes de forma gratuita, e para o público em geral com taxas simbólicas.

A reportagem do Portal Metrópole de Notícias ouviu Thiago Talon, Técnico de Formação Profissional do SENAT, e Gilmar Gomes, instrutor do SENAT, que deram detalhes dos três cursos.

Thiago Talon falou da importância dos cursos que estão sendo disponibilizados para a população, já que são voltados para a capacitação profissional. “São cursos rápidos, chamados de tiro certo para suprir o público alvo de informações precisas para uma pronta colocação ou recolocação no mercado de trabalho”, disse.

Serão três cursos, o primeiro começa no dia 10 de janeiro e vai até dia 19, cobrindo 32 horas/aulas que é o ‘Informática Aplicada’, trazendo conhecimentos básicos. A partir do dia 24 de janeiro até o dia 02 de fevereiro, teremos a segunda turma desse curso de Informática Aplicada.

O segundo curso será o de ‘Práticas de Atendimento ao Cliente’ com Milena Sakurai, abordando a questão da prática humana voltada para a área comercial, área de vendas, com a primeira turma do dia 17 até 21 de janeiro, e a segunda turma de 24 até o dia 28 de janeiro.

Já o terceiro e último curso é o ‘Logística Descomplicada’, cobrindo as faixas de agronegócio, falando da indústria 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0, bem diferente do que se oferece hoje no mercado. A primeira turma será de 10 a 14 de janeiro e a segunda turma de 24 até 28 de janeiro.

“São cursos muito interessantes, cursos rápidos que buscam em 20 horas a capacitação do profissional em busca das vagas no mercado de trabalho”, disse Thiago Talon.

Como o SEST/SENAT é ligado ao transporte, profissionais da área e seus dependentes possuem gratuidade nos cursos e o público em geral, consegue realizar o curso por um preço simbólico que é cobrado entre R$ 100,00 e R$ 150,00 sendo o público alvo acima de 16 anos.

Os interessados podem ligar para (18)3529-9800, que a equipe de recepção vai orientar tudo sobre as inscrições.

Lembrando que está sendo disponibilizada uma bolsa de estudos do curso Informática Aplicada, através de sorteio. Para concorrer, basta acessar as redes sociais do SEST/SENAT, pelo Facebook e Instagram para saber como participar.

Gilmar Gomes, instrutor do SENAT, falou sobre o conteúdo oferecido pelos cursos anunciados. “Uma das grandes diferenças do SENAT em Osvaldo Cruz, é exatamente a prática, para que todo aluno saia preparado para o primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho. No curso de Informática Aplicada, são estudados os conhecimentos básicos para o mercado de trabalho, o conhecimento do sistema operacional do Windows, acessibilidade da internet, configurações entre muitos outros. No curso de Práticas ao Atendimento ao Cliente, teremos bastante conteúdo relacionados a práticas de relações interpessoais e necessidades humanas básicas, além de muitos outros tópicos altamente interessantes. Já em Logísticas Descomplicadas vai também abordar conceitos e aplicações, incluindo as cinco fases da evolução da logística, os movimentos do agronegócio e a indústria 4.0, já incluindo um assunto de grande importância que é o surgimento da indústria 5.0. É importante enfatizar que o aluno sai com uma bagagem muito boa para atuar tanto no primeiro emprego, quanto também na recolocação no mercado de trabalho.”, finalizou.