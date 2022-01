O engenheiro do Município, José Nilson Gregolis, especificou as obras que serão realizadas no local: adequação de sistema de combate ao incêndio com construção de caixa d’agua, hidrantes, corrimões, entre outros itens para o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros); colocação de sistema de alarme; o piso da quadra será reformado e receberá nova pintura; execução de piso em granilite nas áreas de circulação e demais dependências; instalação de revestimento cerâmico nas paredes das salas e sanitários, que passará por reforma completa; nova calçada no entorno; adequação da passarela de entrada; instalação de tabela móvel e novo placar; construção de saídas de emergência; e pintura geral do prédio.