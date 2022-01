Dengue mata mulher de 69 anos de idade

Neste ano de 2022, Dracena já possui cinco casos positivos de dengue, conforme o órgão municipal.

A equipe de agentes de controle de vetores está trabalhando em bloqueios de áreas onde há pessoas positivadas com a doença, fazendo nebulização.

Em 2020, o município viveu uma epidemia com 3.065 casos positivos, porém não houve óbitos.

A Vigilância pede que a população não descuide da limpeza dos quintais porque neste início de ano, com as pancadas de chuva e o sol quente, o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, procria com maior facilidade.