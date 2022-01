Dupla é presa por estelionato com cartões bancários e máquinas

Ainda de acordo com a corporação, a equipe estava em patrulhamento na Rodovia Raposo Tavares (SP0-270), km 616, 5, quando abordou um carro, com placas de São Paulo (SP).

“Constatado que os envolvidos fazem parte de quadrilha que aplicava o golpe do cartão clonado, em que a vítima recebe um telefonema em seu telefone fixo de uma mulher dizendo ser da Central de Atendimento do banco informando que seu cartão foi clonado. Solicita que seja elaborada uma carta endereçada à polícia, junto com o cartão e senha, e posterior outra pessoa passa no endereço para retirar. A função dos envolvidos era retirar os cartões nos endereços, e utilizá-los nas máquinas de cartões que já estavam em sua posse”, explicou a Polícia Rodoviária.

O condutor e a passageira, ambos da capital paulista, foram preso em flagrante.