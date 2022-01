Flórida recebe a maior tropeada do interior paulista com a “Cavalgada do Eduardinho e Amigos”

Chegou em Flórida Paulista por volta das 13h deste domingo uma grande tropa de mulas, burros e outros animais que compõe a 16ª Tropeada realizada por Eduardinho e Amigos.

O evento teve início com a saída da Fazenda São João em Valparaíso passando por várias cidades da região.

Os participantes montados saíram no dia 7 de Valparaíso com destino à uma fazenda do Indaiá do Aguapeí onde pernoitaram e ao amanhecer, retomaram o caminho sentido à Chácara do Sindicato de Flórida Paulista onde foram recepcionados pela Comitiva Cardoso com almoço e local adequado para descanso e suporte de alimentação, água e pastagem para os animais.

A Polícia Militar esteve nas proximidades da Chácara do Sindicato para o controle de tráfego até que os participantes adentrassem o recinto em segurança.

Após pernoitarem em Flórida Paulista, os participantes vão seguir com a cavalgada com destino à Adamantina.

No trajeto, homens, mulheres e animais ainda passarão ainda por Lucélia, Inúbia Paulista, Osvaldo Cruz, Parapuã; Iacri; Rinópolis; Gabriel Monteiro; Bilac; Guararapes e Bento de Abreu.

Após passar por Bento de Abreu, a comitiva segue para Valparaíso com chegada programada para 16 de janeiro quando acontecerá um almoço de encerramento às 13h com show ao vivo e entrada franca.

O evento tornou-se tradicional e celebra a amizade e a paixão pelos animais e trajes por onde passa.