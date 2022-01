MARIÁPOLIS: Após um ano sem pediatra atendendo no município, vereador e moradores voltam a cobrar providências

Atendimento com o especialista é realizado em Prudente que fica a mais de 60 km

Após um ano de cobranças do vereador Cleber Juliano de Oliveira – “Bicudo” do PSDB e da população de Mariápolis, a administração municipal ainda não efetuou a contratação de um pediatra para o atendimento das crianças que diariamente necessitam passar por consultas médicas no município.

O fato noticiado no início de 2021 pelo jornalismo Folha Regional, foi novamente trazido à tona pelo vereador Bicudo que em conversa com a reportagem, classificou a situação como um grande descaso por parte do Executivo que mesmo tendo se passado 12 meses, ainda não conseguiu sequer contratar um especialista, fazendo ainda com que os pacientes acompanhados de suas mães e familiares tenham que se deslocar por mais de 60 km em busca de atendimento especializado que só acontece em Presidente Prudente.

“Uma grande falta de respeito. Primeiro afirmaram que iriam contratar um pediatra e por fim, contrataram um médico clínico geral que não é especializado no atendimento de crianças. Não estou desvalorizando o profissional contratado, mas tornando claro que mais uma vez o senhor prefeito não está atendendo aos anseios da população que clama por especialista no município”, comentou Bicudo.



Bicudo destacou ainda que os gastos da Prefeitura com combustível, veículos e profissionais para levarem as crianças e seus responsáveis até Presidente Prudente é bem maior do que o de se contratar um profissional para atender periodicamente no município, além dos riscos de acidente e outros aos quais estes estão expostos durante este deslocamento.

Os questionamentos também vêm sendo realizados por moradores de Mariápolis em redes sociais onde moradores cobram a contratação do profissional e que foram enviados à redação do jornal e site Folha Regional através de aplicativos de mensagens.







O QUE DIZ A PREFEITURA

Nossa reportagem teve acesso à um documento assinado pela secretária municipal de saúde Regiane Cristina Penha que foi enviado à Câmara Municipal após um pedido de informações onde ela revela que o profissional que atende as crianças atualmente trata-se de um clínico geral, confira o texto na íntegra abaixo:



“Mediante a Nova política de Atenção Básica o município após realizar várias tentativas de contratação de um médico com especialidade em pediatria não obtendo sucesso, realizou a contratação de um médico clínico geral para dar atendimento exclusivo às crianças do município, proporcionando um atendimento diferenciado conforme os princípios do artigo 3 supra citado, sendo assim, a atual contratação está apta na realização de consultas médicas em atenção primária”.

Nossa reportagem tentou contato com o chefe do Executivo através de ligação telefônica visando buscar um posicionamento do mesmo sobre a situação e as respostas cobradas por internautas, porém, fomos informados de que o prefeito estaria em uma reunião e que não poderia atender no momento.

Deixamos um contato telefônico, mas até o momento do fechamento desta matéria não obtivemos retorno.