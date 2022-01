Fernando Roçato é eleito presidente da Câmara Municipal de Salmourão

A Câmara Municipal de Salmourão elegeu por unanimidade no último dia (5) a nova mesa diretora para o ano de 2022.

Composta pelo Presidente Fernando Roçato, (PP), vice Silvana Oliva, (PP), Leandro de Paula e Edson da Cruz, ambos do PSDB, ficaram com a primeira e segunda secretaria.

Já a oposição à exemplo de 2021 não lançou nenhum candidato aos cargos.

O vereador Fernando Roçato já vinha a frente da casa de leis após a vereadora e presidente da Câmara Sônia Gabau PSDB, assumir a prefeitura interinamente no ano de 2021.

Com a eleição de Sonia Gabau para assumir definitivamente a prefeitura de Salmourão, a Câmara teve que escolher a sua nova mesa diretora.

As eleições da casa de leis estavam marcadas para a primeira sessão do ano prevista para fevereiro, mas, devido a diplomação da prefeita Sônia Gabau e da sua vice Márcia Pravatto ocorrida no dia (5), os vereadores decidiram pela eleição no mesmo dia.