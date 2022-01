FLÓRIDA: Sorteio da promoção “Natal Premiado” acontece hoje

São as últimas horas para depositar cupons nas urnas

A Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista, “ACIFP”, realiza às 17h desta terça-feira (11), o sorteio da promoção de final de ano “Natal Premiado”.

O evento será realizado na sede da associação comercial e contará com a presença da diretoria, comerciantes, associados e autoridades convidadas.

Serão sorteados: um celular Motorola Moto E-7; um celular Samsung Galaxy; um ar-condicionado Elgin; um vale compras no valor de R$ 2.000,00 e um vale compras no valor de $ 3.000,00.



São as últimas horas para que os clientes possam depositar seus cupons nas urnas da promoção e participar do sorteio. Não será aceita a inserção de cupons na urna principal que está localizada na sede da ACIFP após as 17h, ou seja, nos momentos que antecederem a realização da apuração.

O sorteio será transmitido pela TV Folha Regional e poderá ser acompanhado em tempo real. O resultado da apuração será publicado no site ifolharegional.com.br, o portal de notícias da Folha Regional.