Motorista fica ferido e carro destruído em acidente em vicinal

O motorista de um veículo Fiat Mobi ficou ferido e o veículo destruído após acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira (10) na vicinal que liga Adamantina à Lucélia, no trecho pertencente à Cidade Joia.

Por motivos ainda desconhecidos, o carro chocou-se em um poste de telefonia. O condutor ficou retido nas ferragens do veículo e só foi removido com a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros.

Após ser retirada, a vítima foi levada com escoriações para o Pronto Socorro onde passou por atendimento médico.

A Polícia Militar registrou o acidente e as causas ainda serão apuradas.