Municípios da região registram falta de vacinas contra a Covid-19

Municípios da região de Presidente Prudente (SP) anunciaram nesta segunda-feira (10) a falta de doses de vacinas contra a Covid-19. Ao menos quatro cidades alegam que estão sem imunizantes para prosseguir com a campanha de vacinação da população.

Adamantina

A Secretaria Municipal de Saúde de Adamantina (SP) informou que possuía estoque de doses de todos os imunizantes destinados à Covid-19.

“No entanto, em virtude da alta demanda registrada nos últimos dias, as vacinas acabaram. A expectativa é [de] que novas doses sejam recebidas na quarta-feira (12), no período da tarde”, explicou o Poder Executivo em nota oficial.

Dracena

A vacinação em Dracena (SP) será interrompida nesta terça-feira (11), também pela falta de doses, conforme a diretora de Comunicação da Vigilância Epidemiológica, Paula Fernandes de Souza.





Ela disse que a imunização contra a Covid-19 será retomada na quarta-feira (12), com um horário diferenciado, das 12h às 16h, na Escola João Vendramini, pois o município deve receber uma nova grade de vacinas no período da manhã.

“Todas as pessoas que já tenham tomado a segunda dose há quatro meses podem ir até o posto de vacinação para receber a dose adicional, pessoas com segundas doses agendadas ou atrasadas também, e, se por ventura, alguém que não tenha tomado primeira dose também pode comparecer para receber essa dose”, explicou Paula.

A partir de quinta-feira (13), o horário de vacinação voltará ao normal, das 8h às 13h.

A diretora ressaltou que é muito importante que as pessoas levem documentos com fotos e comprovante de residência. Quem for tomar dose adicional, deve levar a carteirinha que contenha data da primeira e da segunda doses.





Osvaldo Cruz

A imunização contra a Covid-19 está suspensa desde o dia 5 de janeiro em Osvaldo Cruz (SP).

Segundo a Prefeitura, o município aguarda o envio de doses do Estado para que a campanha seja retomada. A expectativa do Poder Executivo é de que as vacinas cheguem na quarta-feira (12).

Presidente Venceslau

A Prefeitura de Presidente Venceslau (SP) informou que a aplicação de vacinas contra o novo coronavírus foi interrompida nesta segunda-feira (10), no Posto de Saúde Central.

Conforme a chefe da Vigilância Epidemiológica, Grazieli Feriani, a interrupção foi causada pela falta de doses.



“Pacientes interessados em se vacinar com a 1ª, 2ª ou 3ª doses devem retornar ao posto de saúde na quarta-feira (12), entre 8h e 16h, munidos de RG, CPF e comprovante de endereço. Caso o munícipe já tenha recebido pelo menos uma dose, ele também deve portar o cartão de vacinação”, orientou a Prefeitura.

O Poder Executivo explicou ainda não possuir informações sobre a vacinação em crianças, mas afirmou que irá divulgar detalhes assim que receber orientações sobre a aplicação de doses neste público de até 11 anos de idade.

O Centro de Saúde de Presidente Venceslau está localizado na Rua Comandante Antenor Pereira, 10. O telefone para contato é o (18) 3272-9030.

Estado

Em nota, a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo informou que semanalmente encaminha aos municípios os quantitativos solicitados pelas próprias prefeituras, que são responsáveis pela logística de distribuição e o manejo dos estoques.

Nesta quarta-feira (12), todas as cidades da região de Presidente Prudente devem receber uma nova grade com mais imunizantes, sendo 21,7 mil da Pfizer, 1,3 mil da Astrazeneca e 1,2 mil da Coronavac, a fim de continuar garantindo a vacinação de toda a população.

“Vale ressaltar que as prefeituras são responsáveis por definir a quantidade de doses que devem ser enviadas para que ocorra a distribuição de forma efetiva”, salientou a pasta estadual.