Tenda é reinstalada para dar apoio em atendimentos de casos de Covid-19 em Dracena

A tenda em frente ao Centro Municipal de Atendimento à Covid (Cemac), em Dracena (SP), foi reinstalada nesta terça-feira (11). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, de um lado ficam os pacientes positivados e de outro os suspeitos. Com isso, a Rua Virgílio Pagnozzi no trecho em frente ao Cemac está com o trânsito impedido.