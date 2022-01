Estrangeiro é preso em SP por prestar serviços de mergulhador e colocar drogas em cascos de navios

Um homem de 34 anos, de nacionalidade espanhola e que estava foragido da Justiça foi capturado na manhã desta terça-feira (11) no bairro Sítio Conceiçãozinha, em Guarujá, no litoral de São Paulo, por suspeita de tráfico de drogas. A prisão foi realizada por policiais da 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) da Deic do Deinter-6.