Trio é preso após roubar sete trabalhadores com simulacro de arma de fogo

Ainda segundo o registro policial, os três homens e as quatro mulheres, caminhavam pela Rua Doutor João Gonçalves Foz, no Jardim das Rosas, por volta das 22h40, perto do Museu Municipal.

Eles informaram que trabalham em um shopping perto do local do crime e que iriam até a casa de uma amiga para se trocarem e depois saírem. Contudo, durante o caminho, eles viram duas pessoas. A dupla usava blusa de frio com o capuz cobrindo parte do rosto.

Foram levados das vítimas roupas, cartões bancários, documentos pessoais, telefones celulares, chaves, e dinheiro.

A Polícia Militar foi acionada e saiu em busca dos criminosos. Em patrulhamento pela Avenida Washington Luiz, perto da Rua Reverendo Coriolano, a equipe viu um carro com as mesmas características do usado para a fuga da dupla.

No automóvel, estavam três pessoas. Elas tentaram fugir, mas com a “falta de potência do veículo”, acabaram desistindo e foram abordados. O carro era conduzido por uma mulher. No banco do passageiro da frente estava um homem e havia uma passageira atrás, que portava na cintura um simulacro de arma de fogo, tipo pistola.

No veículo ainda havia vários objetos, entre roupas, cartões bancários nominais, seis celulares, e R$ 134 em dinheiro.

Questionados, a motorista disse que apenas deu carona aos passageiros. A outra mulher permaneceu em silêncio. Já o homem confessou o roubo e disse que “estava precisando de dinheiro”.

O trio, as vítimas e os objetos foram levados para a Delegacia Participativa da Polícia Civil. Na unidade policial, as três pessoas foram reconhecidas pelos funcionários do shopping como autores do assalto.