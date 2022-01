Duas apostas dividem prêmio de R$ 10,4 milhões da Mega-Sena

Dois apostadores acertaram as seis dezenas do Concurso 2.443 da Mega-Sena nesta quarta-feira (12) e cada um vai receber R$ 5,26 milhões. O sorteio ocorreu na noite de hoje no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 01 – 05 – 12 – 13 – 17 – 31

Um dos acertadores fez uma aposta simples Teimosinha (opção de repetir o mesmo jogo por mais vezes) na lotérica Dias de Sorte em Urucania (MG) e o outro, de Araraquara (SP) também fez uma aposta simples, mas pelo Internet Banking.

A quina teve 161 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 13.732,65 e a quadra teve 8.131 apostas ganhadoras, com prêmios de R$ 388,45.

No próximo concurso, com sorteio no sábado (15), o prêmio estimado é de R$ 3 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h de hoje nas casas lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. Clientes do banco podem usar o Internet Banking CAIXA.

O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.