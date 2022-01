Morre aos 76 anos de idade o ex-vereador e vice-prefeito de Irapuru “Bia Vaine”

Faleceu aos 76 anos de idade, o ex-vereador e vice-prefeito de Irapuru, Aparecido Vaine – popularmente conhecido pelo apelido de “Bia”.

Bia que foi uma das grandes personalidades de Irapuru, vinha bastante debilitado por problemas cardíacos e teve seu quadro de saúde agravado nos últimos anos após sofrer um acidente vascular cardíaco – (AVC).

Ele estava internado na Santa Casa de Junqueirópolis e seu falecimento ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (12).

Bia era de família tradicional e que teve importante papel na geração de emprego e renda no segmento de café sendo uma das detentoras das maiores lavouras de Irapuru e região.



Casado com Clarice Crescimani, pai de quatro filhos (Sônia, Sandra, Simone e Alan), sempre se dedicou às principais causas e em favor dos irapuruenses.



A TRAJETÓRIA DE BIA

NO ESPORTE

No meio esportivo, foi jogador de futebol no Bairro Boiadeira, época em que fez sucesso nas disputas de times na zona rural. Foi técnico e presidente do extinto “Independente Futebol Clube” e também presidente Associação Esportiva Irapuru, além de presidente da Comissão Municipal de Esportes. Palmeiras era seu “time do coração”



NA POLÍTICA

Bia foi também um dos homens com maior tempo de atuação na política de Irapuru.

Foi vereador por quatro mandatos e vice-prefeito na administração 93/97 do ex-prefeito Jamil Nadim. Sempre esteve ligado à política do município, onde atuou com grande expressão.



NO SERVIÇO VOLUNTARIO

Foi presidente do extinto Asilo São Vicente de Paulo e membro atuante na diretoria da também extinta Santa Casa de Misericórdia.



Em um de seus últimos trabalhos desenvolvidos prol à população, ocupou o cargo de secretário de Saúde na gestão do ex-prefeito Antônio Donizete Cícero – “Tonho” (2009 / 2012).

Por sua trajetória nos mais diversos segmentos do município, deixou sem dúvidas um legado de dedicação e amor ao próximo, além de carregar Irapuru em seu peito sendo uma de suas grandes paixões.

VELÓRIO SEPULTAMENTO

O corpo de Bia está sendo velado na Câmara Municipal de Irapuru e o cortejo para sepultamento está previsto ter início às 13h no Cemitério de Irapuru.

Aos familiares de Bia, os votos de pesar do Grupo Folha Regional – (Jornal TV e Site).