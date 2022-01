Dois homens são presos por furto de fiação elétrica

No final da tarde desta quinta-feira, 13, durante patrulhamento pela Avenida Magay, policiais militares observaram um foco de fumaça vindo de baixo do pontilhão, quando foram ver o que estaria ocorrendo, policiais se depararam com dois indivíduos queimando cerca de 29 quilos de fios elétricos.

Abordados confessaram que haviam furtado os fios elétricos em uma construção localizada no shopping das Palmeiras e que venderia após queimado.

Diante do exposto ambos receberam voz de prisão, sendo encaminhado para o Plantão da Polícia Civil em Adamantina ficando à disposição da justiça.