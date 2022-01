Moça desaparecida é encontrada morta

A jovem Maitê Martins, de 23 anos, foi encontrada morta no quarto de um motel na rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba, no final da manhã desta sexta-feira (14). Durante a madrugada amigos e familiares estavam divulgando o desaparecimento dela.

A reportagem apurou que o corpo da jovem estava na cama parcialmente coberto. No local a polícia encontrou seringas, frascos de insulina e de vitamina. Não havia sinais de violência e nos braços havia marcas de cortes superficiais.

A moça havia entrado sozinha no apartamento após chegar de carro no local, e como não manteve mais contato com a portaria e não atendeu os chamados por interfone, funcionários decidiram abrir a porta, e a encontraram sem vida.

A Polícia Militar e a perícia foram acionadas no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame que deverá apontar a causa da morte, antes da liberação para velório e enterro.

Desaparecida

A irmã de Maitê, Yasmim Albuquerque, contou que ela sumiu após sofrer um surto na manhã de quinta-feira, e sair de casa com o carro da família. A partir deste momento ninguém conseguiu mais contato com ela.