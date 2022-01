Mulher é agredida pelo ex com socos, chutes e puxões de cabelo

Porém, quando chegou no local, ela notou que o homem estava “embriagado e muito agressivo, gritando muito e dizendo que de lá ela não iria sair”.

A mulher destacou que quando deitou, passou a ser arrastada pelos pés e foi jogada de ponta cabeça, e foi agredida com socos e puxões de cabelo. A vítima disse que o autor gritava e que cuspiu em seu rosto e depois ainda deu um chute próximo a sua coluna e um “pisão no dedo do pé”.

O homem negou novamente as agressões e falou que a mulher foi até sua casa, disse que estava cansada e com dor nas costas e passou a gritar dentro do quarto, “exigindo que ele fosse fazer massagem”. Ele também negou que teve uma discussão e que a lesão no pé não é recente e seria de um “acidente de motocross”.