DRACENA: Prefeito concede 13% de reposição salarial aos servidores

O prefeito André Lemos se reuniu hoje, 13/01, no final da tarde, com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Dracena, Edvaldo Caetano, demais representantes do Sindicato e o presidente da Câmara Municipal, o vereador Claudinei Millan Pessoa. Participou também o secretário de Administração Sérgio Ricardo Baravelli, responsável pela gestão de Recursos Humanos do município. O assunto tratado foi a reposição salarial dos servidores municipais, cuja data-base é neste mês de janeiro.

O prefeito informou que a administração municipal se comprometeu em oferecer reposição salarial de 13%, reparando assim os anos de 2020/2021.

Neste mês também passa a valer o cartão-alimentação superior a R$ 600, oferecido pela Prefeitura aos servidores.

Outro benefício que o prefeito André pretende conceder aos servidores é a entrega de cestas de ano novo, uma vez que no ano passado não foi possível.

“Estamos trabalhando desde o início da gestão em busca de valorizar o servidor e resgatar o orgulho de pertencimento ao bom funcionamento dos órgão públicos. Os benefícios concedidos e a reposição salarial fazem parte dessa nova visão”, explanou o prefeito.

Os projetos de lei para conceder os referidos benefícios serão discutidos na próxima segunda-feira, 17, pelos vereadores na Câmara Municipal. Sendo aprovados começam a valer já neste mês.