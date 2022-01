Homens armados invadem shopping e mobilizam a polícia

Um possível assalto provocou pânico entre as pessoas que estavam no shopping Iguatemi Rio Preto na noite desta sexta-feira, 14, por volta das 20h30. As primeiras informações são de que assaltantes armados teriam invadido o centro de compras para roubar uma joalheria.

Houve correria de consumidores e comerciantes começaram a baixar as portas, após a invasão dos bandidos. Nas redes sociais rapidamente começaram a circular imagens, vídeos e mensagens entre amigos e familiares sobre a ação dos bandidos. Alguns trancados dentro de lojas.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionadas para atender a ocorrência, que está em andamento. As imagens e vídeos que circulam mostram policiais vasculhando lojas, com armas em punho.

Até o fechamento desta edição, segundo apurado, um dos veículos usados pelos bandidos foi encontrado em um matagal. A polícia também confirmou que não houve confronto nem feridos na ação.





Nota – O Shopping Iguatemi Rio Preto registrou um assalto em uma de suas operações. A polícia foi imediatamente acionada e o empreendimento segue colaborando com as autoridades competentes. O empreendimento encerrará as operações na noite de hoje (ontem 14/1) as 21h30 e funcionará normalmente amanhã (hoje 15/01).