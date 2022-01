Mulher esfaqueia marido após ele tentar enforcá-la

A Polícia Militar em Iacri registrou na madrugada deste sábado (15) uma ocorrência em que, após discussão entre um casal, o homem foi esfaqueado nas costas pela mulher.

No local informado a PM encontrou o homem com uma faca na mão e ensanguentado. Aos policiais, ele disse que havia levado uma facada nas costas e que sua esposa era a agressora. Ferido, o homem foi socorrido ao pronto-atendimento municipal de Iacri e encaminhado à Santa Casa de Tupã, com suspeita de perfuração no pulmão.

Em paralelo, os policiais militares fizeram contato com a mulher, que estava nervosa e com fala desconexa, sendo conduzida ao plantão da Central de Polícia Judiciária em Tupã. Mais calma, ela relatou o ocorrido.

Segundo a mulher, ela e o marido discutiram por ele ter gasto todo seu dinheiro com drogas. Em determinando momento da discussão, segundo relatou, o homem tentou enforca-la, quando então se apoderou de uma faca de aproximadamente 30 centímetros e desferiu um único golpe.

O caso foi registrado no plantão da Central de Polícia Judiciária em Tupã, onde a mulher foi liberada após ser ouvida. O homem permaneceu internado na Santa Casa de Tupã, sob cuidados médicos e observação.