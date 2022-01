ARTIGO: Ninfomaníaca: o que é, como identificar e como tratar?

Você já ouviu falar de ninfomania?

Ninfomanía é um transtorno psiquiátrico onde ocorre um aumento excessivo, frequente e incontrolável de manter relações sexual.

A ninfomania é considerada uma compulsão a pessoa não tem capacidade de controlar o seu impulso sexual. Não está relacionada com problemas físicos ou hormonais. Uma mulher ninfomaníaca sente necessidade constante de praticar sexo e sente carência constante em ter gratificação sexual. A ninfomania não é apenas uma busca descontrolada pelo prazer. Existe uma tentativa de aliviar o desconforto e a tensão emocional.

Trata-se de um vício, uma dependência sexual. No caso de uma mulher ninfomaníaca, a sua hipersexualidade e preocupação com o sexo ocupam a maior parte do seu tempo prejudicando o funcionamento normal da sua vida pessoal, social e profissional.

É importante lembrar que esse comportamento pode aumentar o risco de doenças sexualmente transmissíveis e risco de se ferir, pelo uso exagerado de objetos de prazer.

Os traumas na infância e distúrbios psicológicos são os principais fatores responsáveis pelo comportamento. Nesse caso o vício por sexo surge como uma válvula de escape. O sexo se torna uma única atividade de prazer.

Os distúrbios psicológicos, a depressão e o medos também podem estar relacionados a ninfomania.

Os sintomas da ninfomania estão relacionados a masturbação em excesso, fantasias sexuais frequentes e intensas, uso excessivo de pornografias, falta de prazer e satisfação e múltiplos parceiros sexuais.

Uma ninfomaníaca deixa de cumprir as suas obrigações para satisfazer os seus vícios. A ninfomania é similar a satiríase. O tratamento é o mesmo aplicado em outros tipos de dependência a indicação é de terapia comportamental e uso de medicamentos nos casos severos.

Quando o sexo deixar de ser algo prazeroso e virar culpa e arrependimento e você suspeitar ter o distúrbio deve procurar ajuda profissional.

Cidinha Pascoaloto – Psicóloga-CRP 06/158174. Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) com foco no Luto, Depressão e Ansiedade Atendimento presencial e online, contato: 55(018) 99725-6418