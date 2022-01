Jovem morre após ser atingido por avião agrícola pilotado pelo pai

De acordo com a Polícia Militar, o pai perdeu o controle do avião na aterrissagem. A aeronave, então, girou e bateu uma das asas em um veículo estacionado ao lado da pista.

Mateus César Tosti, filho do piloto, mexia em insumos agrícolas quando foi atingido pela hélice do avião na cabeça e parte do braço.