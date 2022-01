Polícia Militar flagra crianças abandonadas pela mãe em residência

A Polícia Militar registrou um caso de abandono de incapaz em Bastos, na manhã deste sábado, dia 15. A ocorrência foi registrada pela equipe do cabo Padovezzi e cabo Nogueira, por volta das 09h46, no Jardim Esplanada.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada via Copom para averiguar denuncia de abandono de incapaz e no endereço constatou que havia duas crianças, uma de 2 e outra de 11 anos, em local insalubre, casa muito suja. Os PMs informam que foi revelado que a mãe havia saído na data de ontem por volta das 20 horas e não teria voltado.

A Polícia Militar destaca que diante dos fatos foi acionado o Conselho Tutelar que compareceu no local e tomou as devidas medidas pertinente ao caso, permanecendo as crianças sobre a responsabilidades da conselheira tutelar. A ocorrência será encaminhada a Polícia Civil no próximo expediente para registro de boletim da Polícia Judiciária.