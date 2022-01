Com dois ocupantes, avião faz pouso forçado em rodovia

Um avião monomotor, modelo Cessna, teve que fazer um pouso forçado há pouco na rodovia SP-333 (Rachid Rayes), em Marília. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A aeronave permanece no local e neste momento um mecânico está no local tentando resolver o problema.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o avião seguia de São Paulo para Presidente Prudente, com dois ocupantes (piloto e passageiro) quando teve problemas mecânicos.

Sem alternativa e pela situação de emergência, o piloto resolveu fazer um pouco de emergência na SP-333.

Mas, ele optou em pousar no trecho que está sendo duplicado, o que evitou o risco de acidente com outros veículos.

A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada e está ajudando na sinalização do local, com objetivo de evitar acidentes. Duas guarnições estão pelo local, além das equipes da concessionária Entrevias.