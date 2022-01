Dom Osvaldo deixa UTI Covid em Marília e mostra boa reação a tratamento

O bispo emérito de Marília, Dom Osvaldo Giuntini, já deixou a UTI Covid do Hospital Universitário, está em quarto de enfermaria e responde bem ao tratamento contra a Covid.

Aos 85 anos, o bispo foi internado na tarde do dia 11 com quadro de síndrome gripal e testou positivo.

Segundo um dos integrantes da equipe da Diocese que acompanha a recuperação do bispo, Dom Osvaldo está disposto, se comunica bem e logo deve receber alta.





Apesar das boas notícias e boa reação, a equipe reforça os pedidos de oração pelo bispo e por todos os enfermos atingidos pela epidemia e também pelos recentes casos mais graves de gripe, além de todos os profissionais envolvidos no atendimento.

Bispo diocesano de Marília entre 1992 e 2013, Dom Osvaldo caminha para completar 40 anos de sacerdócio em setembro deste ano.